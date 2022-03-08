Кудашов: «Не предполагали, что серия будет легкая. Наоборот, настраивались на длинную»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру команды в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» (3:2 ОТ).

— Я уже сказал в послематчевом интервью, что была интересная игра, равная. Думаю, зрителям очень понравилось. У «Северстали» были моменты, у нас были моменты. Все очень старались, играли самоотверженно. Большая самоотдача была, — цитирует тренера сайт бело-голубых.

— Почему за первый период только один бросок в створ?

— В меньшинстве много играли.

— За счет чего удалось сравнять счет в серии?

— Мы не предполагали, что серия будет легкая. Наоборот, настраивались на длинную. Не все сначала получалось, и составы немного менялись. После каждой игры проводили работу над ошибками и делали выводы.