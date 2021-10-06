Кудашов: «Не бывает такого, что всегда все идет»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:3).
— Не забили ни одного гола, хотя были моменты. Игра так складывалась, что одна шайба могла решить все. Так и произошло. Пропустили и пытались вытащить игру. Но нарвались на контратаки, — цитирует тренера сайт бело-голубых.
— ЦСКА сильно изменился с того сезона?
— Тяжело сказать, я за своей командой слежу. У них хорошая оборона, сильная атака.
— Григоренко появился...
— Капризова нет.
— Вратарь новый...
— Давайте ЦСКА не обсуждать. Повторюсь, больше слежу за своей командой.
— Что с большинством произошло?
— Есть заслуга ЦСКА в том, что мы не забили. Они знали, что делать и как. Моменты были, которые могли использовать. Не бывает такого, что всегда все идет.
— Клинкхаммер в первой тройке играл сегодня. Как оцените?
— Всегда пытаешься поменять игру и найти хорошие решения. Но эта связка сегодня не забила.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/174354-aleksey_kudashov____ne__byivaet_takogo__chto_vsegda_vse_idet__
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