Кудашов: «Не бывает такого, что всегда все идет»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:3).

— Не забили ни одного гола, хотя были моменты. Игра так складывалась, что одна шайба могла решить все. Так и произошло. Пропустили и пытались вытащить игру. Но нарвались на контратаки, — цитирует тренера сайт бело-голубых.

— ЦСКА сильно изменился с того сезона?

— Тяжело сказать, я за своей командой слежу. У них хорошая оборона, сильная атака.

— Григоренко появился...

— Капризова нет.

— Вратарь новый...

— Давайте ЦСКА не обсуждать. Повторюсь, больше слежу за своей командой.

— Что с большинством произошло?

— Есть заслуга ЦСКА в том, что мы не забили. Они знали, что делать и как. Моменты были, которые могли использовать. Не бывает такого, что всегда все идет.

— Клинкхаммер в первой тройке играл сегодня. Как оцените?

— Всегда пытаешься поменять игру и найти хорошие решения. Но эта связка сегодня не забила.