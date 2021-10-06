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Кудашов: «Не бывает такого, что всегда все идет»

Алексей Кудашов: «Не бывает такого, что всегда все идет»
22:05
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:3).

— Не забили ни одного гола, хотя были моменты. Игра так складывалась, что одна шайба могла решить все. Так и произошло. Пропустили и пытались вытащить игру. Но нарвались на контратаки, — цитирует тренера сайт бело-голубых.

— ЦСКА сильно изменился с того сезона?

— Тяжело сказать, я за своей командой слежу. У них хорошая оборона, сильная атака.

— Григоренко появился...

— Капризова нет.

— Вратарь новый...

— Давайте ЦСКА не обсуждать. Повторюсь, больше слежу за своей командой.

— Что с большинством произошло?

— Есть заслуга ЦСКА в том, что мы не забили. Они знали, что делать и как. Моменты были, которые могли использовать. Не бывает такого, что всегда все идет.

— Клинкхаммер в первой тройке играл сегодня. Как оцените?

— Всегда пытаешься поменять игру и найти хорошие решения. Но эта связка сегодня не забила.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/174354-aleksey_kudashov____ne__byivaet_takogo__chto_vsegda_vse_idet__

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