Кудашов назвал ситуацию с уходом из «Динамо» скверной и неприятной
Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о своих эмоциях от отставки.
«Динамо» объявило об отставке 54-летнего специалиста 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Вячеслав Козлов. 18 ноября «Динамо» уступило «Спартаку» (2:4) в первом матче после ухода Кудашова.
— Я не хочу называть какие-то фамилии. Как обычно бывает в таких ситуациях, всегда есть заговорщики, исполнители, приспособленцы. Это классический сюжет, и в случае «Динамо» я не хотел бы раздавать кому-то роли. Да что тут говорить? Ну сказали и сказали.
Отставка назревала? Это сложная история. Даже не хочу вдаваться в то, как все произошло. Это очень скверно и неприятно, — цитирует Кудашова matchtv.ru.
Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. Под его руководством «Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Всего на посту главного тренера «Динамо» Кудашов провел 322 матча, в которых одержал 191 победу.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -