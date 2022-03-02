Кудашов назвал переломный момент первого матча серии с «Северсталью»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат первого матча серии плей-офф КХЛ против «Северстали» (3:6).
— Я считаю, что при счете 2:2 был переломный момент, когда мы имели пару моментов. После этого пропустили. И следующий момент, это, конечно, 14 минут удаления для плеф-офф никуда не годится. Вот основные составляющие.
— Если поподробнее, что все-таки случилось с командой при счете 2:2?
— В этой ситуации, понимаете, в плей-офф любая шайба серьезная, приходится отыгрываться, раскрываться, поэтому дырки получаются.
— У вас есть претензии к вратарю за третью пропущенную шайбу?
— Да нет у меня ни к кому претензий, играет вся команда.
— Насколько можно говорить, что есть эхо Олимпиады?
— Нет такого, физически готовы были нормально, последнюю товарищескую игру играли тоже нормально. Наверное, это все-таки эмоционально больше, олимпийцы много эмоций, конечно, отдали, но я не увидел ничего особенного.
— В концовке был момент, когда Морозов клюшкой ударил вашего игрока, шайба попала в пустые ворота, там Шипачев и Войнов судью прессовали, требовали объяснений. Можете прокомментировать?
— Я не видел момента, честно, не могу сказать. Он был у левого борта, мне не видно с лавки.
— В чем смысл замены вратаря? Выражение недоверия?
— Всегда ты пытаешься что-то исправить, встряхнуть команду, поменять что-то.
— Кто будет играть в воротах в следующем матче?
— Решим дальше.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|2 : 1
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|1 : 2 ОТ
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|8 : 3
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 6