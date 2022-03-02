Кудашов назвал переломный момент первого матча серии с «Северсталью»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат первого матча серии плей-офф КХЛ против «Северстали» (3:6).

— Я считаю, что при счете 2:2 был переломный момент, когда мы имели пару моментов. После этого пропустили. И следующий момент, это, конечно, 14 минут удаления для плеф-офф никуда не годится. Вот основные составляющие.

— Если поподробнее, что все-таки случилось с командой при счете 2:2?

— В этой ситуации, понимаете, в плей-офф любая шайба серьезная, приходится отыгрываться, раскрываться, поэтому дырки получаются.

— У вас есть претензии к вратарю за третью пропущенную шайбу?

— Да нет у меня ни к кому претензий, играет вся команда.

— Насколько можно говорить, что есть эхо Олимпиады?

— Нет такого, физически готовы были нормально, последнюю товарищескую игру играли тоже нормально. Наверное, это все-таки эмоционально больше, олимпийцы много эмоций, конечно, отдали, но я не увидел ничего особенного.

— В концовке был момент, когда Морозов клюшкой ударил вашего игрока, шайба попала в пустые ворота, там Шипачев и Войнов судью прессовали, требовали объяснений. Можете прокомментировать?

— Я не видел момента, честно, не могу сказать. Он был у левого борта, мне не видно с лавки.

— В чем смысл замены вратаря? Выражение недоверия?

— Всегда ты пытаешься что-то исправить, встряхнуть команду, поменять что-то.

— Кто будет играть в воротах в следующем матче?

— Решим дальше.