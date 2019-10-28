Кудашов назвал глотком воздуха для СКА победу над «Северсталью»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над «Северсталью» (2:1 Б) выразил надежду, что эта игра станет переломной для его команды. Питерцы прервали 5-матчевую серию поражаний.

— Большое спасибо болельщикам за поддержку — они приезжают на каждый матч, — приводит официальный сайт «Северстали» слова Кудашова. — Игра была кусками — были хорошие минуты, когда мы владели шайбой, создавали моменты, но плохо реализовывали. А в конце, ведя в счете, почему-то «скатились», захотели сохранить победный счет и за это поплатились. Нам это не понравилось. Но мы довольны победой, идем дальше.

— Победа сняла напряжение, вызванное серией поражений?

— Безусловно, для нас это глоток воздуха. В последних играх было все рядом, нам немножко не хватало. Сейчас, надеюсь, мы потихоньку переламываем ситуацию.

— 5 поражений СКА — это нонсенс. Что происходит с командой?

— В чемпионате выровнялись команды. Особенно это заметно, когда наши соперники приезжают в Петербург, все собранные и очень строго играют в обороне. Преодолевать такое чрезвычайно тяжело. В последних играх мы стараемся владеть шайбой, много атаковать, но попадаемся на контратаках. У нас была небольшая проблема, сейчас мы стараемся ее решить и, надеюсь, у нас это получится.

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