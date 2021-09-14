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Кудашов: «Динамо» всегда было раздражителем для клубов КХЛ. Этот год не исключение»

15:45
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:3).

«Тяжелая игра. Хочу поблагодарить болельщиков за ту атмосферу, которую они сегодня создали на стадионе. Особенно динамовских. В большом количестве приехали сюда и поддерживали нас. А по игре — тяжелая. Ожидали, что «Адмирал» после долгого перерыва будет активно играть на своей площадке, так и получилось. Первые особенно периоды: бежали хорошо, давили. Мы выстояли в меньшинстве в нужный момент и в большинстве забили. Где нужно, вратарь подчистил.

Команды настраиваются на «Динамо», как на одного из лидеров? «Динамо» всегда было раздражителем для всех команд. Этот год не исключение», — цитирует Кудашова пресс-служба клуба в Telegram.

Автором победной шайбы в концовке третьего периода стал Николай Чебыкин. Дубль у «Динамо» оформил Дмитрий Рашевский, три очка набрал Вадим Шипачев (1+2). Две шайбы у «Адмирала» забросил Марк Верба.

Дополнительная информация:

https://t.me/dynamo_ru/14099

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Александр Кравченко все материалы автора

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