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Кучерявенко стал игроком «Нефтехимика». «Сочи» заключил контракт с Колготиным

17:33
Александр Кучерявенко. Фото ХК «Автомобилист»
Александр Кучерявенко. Фото ХК «Автомобилист»
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«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Александром Кучерявенко, сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашение с 32-летним российским хоккеистом рассчитано на один год.

В сезоне-2019/20 Кучерявенко провел 35 матчей за «Автомобилист» и набрал 12 (3+9) очков.

«Сочи» заключил двусторонний контракт на один сезон с форвардом Дмитрием Колготиным.

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