Кучерявенко стал игроком «Нефтехимика». «Сочи» заключил контракт с Колготиным
17:33
«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Александром Кучерявенко, сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашение с 32-летним российским хоккеистом рассчитано на один год.
В сезоне-2019/20 Кучерявенко провел 35 матчей за «Автомобилист» и набрал 12 (3+9) очков.
«Сочи» заключил двусторонний контракт на один сезон с форвардом Дмитрием Колготиным.
.@HCNeftekhimik68 заключил однолетний контракт с нападающим Александром Кучерявенко— KHL Media (@khlmediateam) May 14, 2020
Новичком @HCSOCHI стал нападающий Дмитрий Колготин — двусторонний контракт на один сезон#KHLTransfers
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