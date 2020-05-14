Кучерявенко стал игроком «Нефтехимика». «Сочи» заключил контракт с Колготиным

«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Александром Кучерявенко, сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашение с 32-летним российским хоккеистом рассчитано на один год.

В сезоне-2019/20 Кучерявенко провел 35 матчей за «Автомобилист» и набрал 12 (3+9) очков.

«Сочи» заключил двусторонний контракт на один сезон с форвардом Дмитрием Колготиным.