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Сегодня, 13:00

Кубок Республики Башкортостан: даты проведения и состав участников турнира в Уфе 2024

Кубок Республики Башкортостан пройдет в Уфе с 15 по 18 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Салават Юлаев».
Фото ХК «Салават Юлаев»

Традиционный турнир Кубок Республики Башкортостан пройдет в Уфе с 15 по 18 августа. Все игры состоятся на льду «Уфа-Арены». В 2024 году в турнире выступят «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Металлург», «Нефтехимик» и «Северсталь».

В турнире используется старая система начисления очков. За победу команда получает два очка, одно за ничью и ноль — за поражение. Игры проводятся по круговой системе в один круг (каждый играет с каждым). В случае необходимости добавляется пятиминутный овертайм.

После каждого матча проводится серия буллитов из трех штрафных бросков, не влияющая на положение в турнирной таблице. Команда, занявшая первое место, награждается Кубком Республики Башкортостан. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются памятными кубками.

Турнир считается одним из наиболее престижных предсезонных турниров КХЛ.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
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