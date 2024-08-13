Кубок Республики Башкортостан: даты проведения и состав участников турнира в Уфе 2024
Традиционный турнир Кубок Республики Башкортостан пройдет в Уфе с 15 по 18 августа. Все игры состоятся на льду «Уфа-Арены». В 2024 году в турнире выступят «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Металлург», «Нефтехимик» и «Северсталь».
В турнире используется старая система начисления очков. За победу команда получает два очка, одно за ничью и ноль — за поражение. Игры проводятся по круговой системе в один круг (каждый играет с каждым). В случае необходимости добавляется пятиминутный овертайм.
После каждого матча проводится серия буллитов из трех штрафных бросков, не влияющая на положение в турнирной таблице. Команда, занявшая первое место, награждается Кубком Республики Башкортостан. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются памятными кубками.
Турнир считается одним из наиболее престижных предсезонных турниров КХЛ.
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
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