Кубок Президента Республики Казахстан состоится с 14 по 18 августа в Астане

XIII международный турнир по хоккею Кубок Президента Республики Казахстан пройдет с 14 по 18 августа в Астане. Все игры пройдут на «Барыс Арене».

В соревнованиях примут участие «Барыс», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и сборная Казахстана, готовящаяся к финальному раунду олимпийской квалификации.

Кубок Президента Республики Казахстан: расписание матчей турнира 2024

14 августа, среда

15:00, «Лада» — сборная Казахстана

19:30, «Барыс» — «Амур»

15 августа, четверг

15:00, «Амур» — «Лада»

19:30, сборная Казахстана — «Барыс»

17 августа, суббота

13:00, сборная Казахстана — «Амур»

17:00, «Барыс» — «Лада»

18 августа, воскресенье

13:00, матч за третье место

17:00, финал

Время начала матчей — московское.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».