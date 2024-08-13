Кубок Президента Республики Казахстан: расписание матчей турнира 2024
Кубок Президента Республики Казахстан состоится с 14 по 18 августа в Астане
XIII международный турнир по хоккею Кубок Президента Республики Казахстан пройдет с 14 по 18 августа в Астане. Все игры пройдут на «Барыс Арене».
В соревнованиях примут участие «Барыс», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и сборная Казахстана, готовящаяся к финальному раунду олимпийской квалификации.
Кубок Президента Республики Казахстан: расписание матчей турнира 2024
14 августа, среда
15:00, «Лада» — сборная Казахстана
19:30, «Барыс» — «Амур»
15 августа, четверг
15:00, «Амур» — «Лада»
19:30, сборная Казахстана — «Барыс»
17 августа, суббота
13:00, сборная Казахстана — «Амур»
17:00, «Барыс» — «Лада»
18 августа, воскресенье
13:00, матч за третье место
17:00, финал
Время начала матчей — московское.
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|00:00
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Металлург Мг – Локомотив
|- : -
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