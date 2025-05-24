Кубок Открытия пройдет 5 сентября в Ярославле

Кубок Открытия между «Локомотивом» и «Трактором» пройдет в Ярославле 5 сентября, сообщает пресс-служба КХЛ.

Ярославская команда примет челябинцев как обладатель Кубка Гагарина. В финальной серии «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4-1 в серии.

В 2024 году «Локомотив» в Кубке Открытия обыграл «Металлург» со счетом 3:2.