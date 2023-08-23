Кубок мэра Москвы: расписание и результаты матчей турнира клубов КХЛ

Кубок мэра Москвы по хоккею будет проходить с 24 по 27 августа.

Традиционный предсезонный турнир «Кубок Мэра Москвы по хоккею» проводится в Москве с 2008 года. В 2023 году соревнования состоятся с 24 по 27 августа в дворце спорта «Мегаспорт».

Сначала команды сыграют на групповом этапе — с 24 по 26 августа, а затем 27 августа разыграют первое, третье и пятое места.

Даты и участники Кубка мэра Москвы

В 2023 году в турнире примут участие шесть клубов КХЛ: «Амур», «Витязь», «Динамо» (Москва), «Куньлунь Ред Стар», «Спартак» (Москва) и ЦСКА. Команды будут поделены на две группы:

Группа А: ЦСКА, Динамо, Амур

Группа Б: Спартак, Витязь, Куньлунь Ред Стар

Расписание и результаты матчей



24 августа, четверг

14:30. Витязь — Спартак

19:00. ЦСКА — Динамо

25 августа, пятница

15:00. ЦСКА — Амур

19:00. Спартак — Куньлунь Ред Стар

26 августа, суббота

15:00. Витязь — Куньлунь Ред Стар

19:00. Динамо — Амур

27 августа, воскресенье

11:00 Матч за 5 место: 3 место группы А — 3 место группы Б

15:00 Матч за 3 место: 2 место группы А — 2 место группы Б

19:00 Финал: 1 место группы А — 1 место группы Б

Матч ЦСКА — «Динамо» 24 августа в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции — в 18:40. Также в прямом эфире федерального канала покажут финал, который состоится 27 августа в 19:00. Остальные матчи Кубка Мэра Москвы в прямом эфире покажут телеканалы KHL и KHL Prime.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона