Кубок мэра Москвы: даты проведения и состав участников турнира 2024

Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет с 29 августа по 1 сентября во дворце спорта «Мегаспорт». В турнире примут участие «Спартак», «Динамо» Москва, ЦСКА, «Витязь», а также — впервые в истории — «Торпедо» и «Автомобилист».

«Динамо», «Спартак» и «Автомобилист» попали в группу А, а ЦСКА, «Витязь» и «Торпедо» — в группу Б. С 29 по 31 августа пройдут матчи группового этапа, 1 сентября состоятся решающие встречи — финал (между победителями групп), матч за третье место (между командами, ставшими вторыми в своих группах) и матч за пятое место.

Кубок мэра Москвы проводится ежегодно с 2008 года. Чаще всех его победителем становилось «Динамо» (семь раз). В 2023 году турнир выиграл «Спартак».