Кубок мэра Москвы: даты проведения и расписание матчей предсезонного турнира КХЛ // на 18.00Кубок мэра Москвы: даты проведения и расписание матчей предсезонного турнира КХЛ
Предсезонный хоккейный турнир на Кубок мэра Москвы в 2024 году пройдет в Москве с 29 августа по 1 сентября. Матчи будут проходить на московской ледовой арене «Мегаспорт».
В соревнованиях примут участие ЦСКА, московское «Динамо», «Спартак», «Витязь», нижегородское «Торпедо» и екатеринбургский «Автомобилист».
Расписание турнира
29 августа, четверг
14:00 ЦСКА — Витязь
19:15 Церемония открытия
19:30 Спартак — Динамо
30 августа, пятница
15:30 Торпедо — Витязь
19:30 Динамо — Автомобилист
31 августа, суббота
14:30 ЦСКА — Торпедо
18:30 Спартак — Автомобилист
1 сентября, воскресенье
11:30/12:00 Матч за 5 место: 3 место группы А — 3 место группы Б
15:30 Матч за 3 место: 2 место группы А — 2 место группы Б
19:30 Финал: 1 место группы А — 1 место группы Б
22:00 Церемония награждения
Формат турнира не поменялся с прошлого года: шесть клубов-участников разделены на две группы. По итогам группового этапа команды проведут стыковые матчи за первое, третье и пятое места. В финале встретятся команды, занявшие первые места в своих группах. В группу А попали «Динамо», «Спартак» и «Автомобилист». Группу В составили ЦСКА, «Витязь» и «Торпедо».
Ожидается, что матчи Кубка Мэра Москвы в прямом эфире покажут телеканалы Матч ТВ, KHL и KHL Prime. Традиционный предсезонный турнир по хоккею проводится в Москве с 2008 года.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -