Кубок мэра Москвы: даты проведения и расписание матчей предсезонного турнира КХЛ // на 18.00Кубок мэра Москвы: даты проведения и расписание матчей предсезонного турнира КХЛ

Кубок мэра Москвы в 2024 году пройдет с 29 августа по 1 сентября

Предсезонный хоккейный турнир на Кубок мэра Москвы в 2024 году пройдет в Москве с 29 августа по 1 сентября. Матчи будут проходить на московской ледовой арене «Мегаспорт».

В соревнованиях примут участие ЦСКА, московское «Динамо», «Спартак», «Витязь», нижегородское «Торпедо» и екатеринбургский «Автомобилист».

Расписание турнира

29 августа, четверг

14:00 ЦСКА — Витязь

19:15 Церемония открытия

19:30 Спартак — Динамо

30 августа, пятница

15:30 Торпедо — Витязь

19:30 Динамо — Автомобилист

31 августа, суббота

14:30 ЦСКА — Торпедо

18:30 Спартак — Автомобилист

1 сентября, воскресенье

11:30/12:00 Матч за 5 место: 3 место группы А — 3 место группы Б

15:30 Матч за 3 место: 2 место группы А — 2 место группы Б

19:30 Финал: 1 место группы А — 1 место группы Б

22:00 Церемония награждения

Формат турнира не поменялся с прошлого года: шесть клубов-участников разделены на две группы. По итогам группового этапа команды проведут стыковые матчи за первое, третье и пятое места. В финале встретятся команды, занявшие первые места в своих группах. В группу А попали «Динамо», «Спартак» и «Автомобилист». Группу В составили ЦСКА, «Витязь» и «Торпедо».

Ожидается, что матчи Кубка Мэра Москвы в прямом эфире покажут телеканалы Матч ТВ, KHL и KHL Prime. Традиционный предсезонный турнир по хоккею проводится в Москве с 2008 года.