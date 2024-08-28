Кубок мэра Москвы 2024: расписание матчей турнира по дням
Расписание матчей Кубка мэра Москвы 2024 года по дням
Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет с 29 августа по 1 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт». В турнире примут участие «Спартак», «Динамо» Москва, ЦСКА, «Витязь», а также — впервые в истории — «Торпедо» и «Автомобилист».
«Динамо», «Спартак» и «Автомобилист» попали в группу А, а ЦСКА, «Витязь» и «Торпедо» — в группу Б.
Кубок мэра Москвы 2024: расписание матчей турнира по дням
29 августа
14.00. ЦСКА — «Витязь»
19.30. «Спартак» — «Динамо»
30 августа
15.30. «Торпедо» — «Витязь»
19.30. «Динамо» — «Автомобилист»
31 августа
14.30. ЦСКА — «Торпедо»
18.30. «Спартак» — «Автомобилист»
1 сентября
12.00. Матч за 5-е место
15.30. Матч за 3-е место
19.30. Финал
Кубок мэра Москвы проводится ежегодно с 2008 года. Чаще всех его победителем становилось «Динамо» (семь раз). В 2023 году турнир выиграл «Спартак».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
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