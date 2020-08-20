Кубок губернатора Челябинской области отменен из-за коронавируса

Кубок губернатора Челябинской области по хоккею отменен, сообщает пресс-служба «Трактора».

— Решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом, а также в связи с ситуацией в «Тракторе», где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на коронавирус, — говорится в заявлении на официальном сайте челябинского клуба. — Коллегиальное решение клубов также ориентировано на стартующий через две недели регулярный чемпионат КХЛ, поэтому было принято совместное решение минимизировать риски. Во избежание вспышек коронавирусной инфекции команды за время до начала первенства будут максимально ограничены посторонние контакты игроков, тренеров и персонала.

В турнире должны были принять участие «Трактор», «Автомобилист», «Локомотив», «Нефтехимик» и «Сибирь».