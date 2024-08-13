Кубок губернатора Челябинской области: даты проведения и состав участников турнира 2024
Четыре клуба разыграют Кубок губернатора Челябинской области
С 27 по 30 августа пройдет предсезонный турнир в Челябинске — Кубок губернатора Челябинской области. В турнире примут участие три клуба КХЛ — «Трактор», «Амур» и «Лада», а также «Югра» из ВХЛ.
Матчи пройдут на домашней арене «Трактора». Команды будут играть по круговой системе.
Хоккейный предсезонный турнир в Челябинске проводится с 2011 года. В 2023 году участниками Кубка губернатора были «Трактор», «Ак Барс», «Металлург» и «Лада». Трофей выиграли хозяева, одержав по одной победе в основное время, овертайме и серии буллитов.
В сезоне-2023/24 «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, «Амур» и «Лада» завершили выступление в первом раунде плей-офф, а «Югра» дошла до полуфинала ВХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
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|00:00
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Металлург Мг – Локомотив
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