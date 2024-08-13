Кубок губернатора Челябинской области: даты проведения и состав участников турнира 2024

С 27 по 30 августа пройдет предсезонный турнир в Челябинске — Кубок губернатора Челябинской области. В турнире примут участие три клуба КХЛ — «Трактор», «Амур» и «Лада», а также «Югра» из ВХЛ.

Матчи пройдут на домашней арене «Трактора». Команды будут играть по круговой системе.

Хоккейный предсезонный турнир в Челябинске проводится с 2011 года. В 2023 году участниками Кубка губернатора были «Трактор», «Ак Барс», «Металлург» и «Лада». Трофей выиграли хозяева, одержав по одной победе в основное время, овертайме и серии буллитов.

В сезоне-2023/24 «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, «Амур» и «Лада» завершили выступление в первом раунде плей-офф, а «Югра» дошла до полуфинала ВХЛ.