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Сегодня, 19:00

Кубок губернатора Челябинской области: даты проведения и состав участников турнира 2024

Четыре клуба разыграют Кубок губернатора Челябинской области
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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С 27 по 30 августа пройдет предсезонный турнир в Челябинске — Кубок губернатора Челябинской области. В турнире примут участие три клуба КХЛ — «Трактор», «Амур» и «Лада», а также «Югра» из ВХЛ.

Матчи пройдут на домашней арене «Трактора». Команды будут играть по круговой системе.

Хоккейный предсезонный турнир в Челябинске проводится с 2011 года. В 2023 году участниками Кубка губернатора были «Трактор», «Ак Барс», «Металлург» и «Лада». Трофей выиграли хозяева, одержав по одной победе в основное время, овертайме и серии буллитов.

В сезоне-2023/24 «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, «Амур» и «Лада» завершили выступление в первом раунде плей-офф, а «Югра» дошла до полуфинала ВХЛ.

ХК Амур
ХК Лада
ХК Трактор
ХК Югра
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