Кубок Гагарина, результаты и видео голов 31 марта: «Торпедо» проиграло «Локомотиву», СКА победил «Динамо» и другие матчи
31 марта, понедельник
1/8 финала. «Восток»
«Адмирал» — «Трактор» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Сошников — 1, 3:25 — 1:0. Сошников — 2 (Завгородний), 13:58 — 2:0. Кэмпфер — 1 (Коромыслов, Ткачев), 31:50 — 2:1. Блажиевский — 2 (Кадейкин), 32:53 — 2:2. Шулак — 1 (бол., Завгородний, Сошников), 37:38 — 3:2. Дер-Аргучинцев — 1 (Глотов), 41:14 — 3:3. Сошников — 3 (Шестаков, Солянников), 76:17 — 4:3.
Вратари: Мишуров — Фукале.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 46 (12+10+12+12) — 54 (17+15+10+12).
Судьи: Гамалей, Кочетов.
31 марта. Владивосток. Фетисов Арена.
Счет в серии: 2-1
«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Яковлев — 1 (Аланов, Андреофф), 0:20 — 1:0. Пьянов — 1 (бол., Бек, Широков), 53:30 — 2:0.
Вратари: Красоткин (Костин, 20:00) — Самонов (57:25 — 59:48).
Штраф: 9 — 4.
Броски: 14 (7+4+3) — 36 (12+13+11).
Судьи: Сергеев, Соин.
31 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена.
Счет в серии: 1-2
1/8 финала. «Запад»
«Торпедо» — «Локомотив» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Конюшков — 1 (бол., Абрамов), 4:29 — 1:0. Алексеев — 2 (Радулов), 7:21 — 1:1. Шалунов — 2 (Каюмов, Березкин), 10:13 — 1:2. Войнов — 1 (бол., Виноградов), 23:38 — 2:2. Каюмов — 1 (Березкин), 23:54 — 2:3. Каюмов — 2 (п.в.), 59:23 — 2:4.
Вратари: Кульбаков (58:35 — 58:38, 58:49 — 59:23) — Исаев.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 26 (8+7+11) — 22 (10+8+4).
Судьи: Морозов, Шувалов.
31 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
Счет в серии: 0-3
СКА — «Динамо» Москва — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Голы: Грицюк — 1 (бол., И. Демидов), 3:54 — 1:0. Кузнецов — 1 (Алистров, Педан), 24:25 — 2:0. Ожиганов — 1 (бол., Сикьюра, Комтуа), 30:25 — 2:1. Никишин — 1 (бол., Грицюк), 38:15 — 3:1. Комтуа — 1 (Пыленков, Пакетт), 50:34 — 3:2. Сикьюра — 2, 52:53 — 3:3. Карпухин — 1 (Хайруллин), 53:54 — 4:3. Акользин — 1 (п.в., Заврагин), 58:02 — 5:3.
Вратари: Заврагин — Моторыгин (56:27 — 58:02, 58:35).
Штраф: 11 — 6.
Броски: 35 (11+17+7) — 38 (13+12+13).
Судьи: Белов, Оскирко.
31 марта. Санкт-Петербург. СКА Арена. 22849 зрителей.
Счет в серии: 1-2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|18
|7
|38
|2
|Нефтехимик
|24
|13
|11
|29
|3
|Барыс
|23
|12
|11
|25
|4
|Салават Юлаев
|24
|12
|12
|25
|5
|Адмирал
|23
|11
|12
|25
|6
|Ак Барс
|25
|11
|14
|24
|7
|Авангард
|21
|11
|10
|24
|8
|Амур
|22
|11
|11
|23
|9
|Автомобилист
|22
|10
|12
|23
|10
|Трактор
|23
|10
|13
|23
|11
|Сибирь
|24
|9
|15
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|23
|17
|6
|35
|2
|Локомотив
|23
|16
|7
|33
|3
|Спартак
|24
|13
|11
|30
|4
|Шанхай Дрэгонс
|22
|14
|8
|30
|5
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|6
|Северсталь
|24
|13
|11
|28
|7
|Динамо М
|25
|10
|15
|25
|8
|СКА
|22
|11
|11
|23
|9
|Динамо Мн
|23
|8
|15
|22
|10
|Лада
|24
|5
|19
|15
|11
|Сочи
|23
|7
|16
|14
|7.11
|14:00
|Авангард – Сибирь
|- : -
|7.11
|17:00
|Торпедо НН – Динамо М
|- : -