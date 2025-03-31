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Кубок Гагарина, результаты и видео голов 31 марта: «Торпедо» проиграло «Локомотиву», СКА победил «Динамо» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Гусев и Сергей Андронов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи первого раунда Кубка Гагарина-2025.

31 марта, понедельник

1/8 финала. «Восток»

«Адмирал» — «Трактор» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Сошников — 1, 3:25 — 1:0. Сошников — 2 (Завгородний), 13:58 — 2:0. Кэмпфер — 1 (Коромыслов, Ткачев), 31:50 — 2:1. Блажиевский — 2 (Кадейкин), 32:53 — 2:2. Шулак — 1 (бол., Завгородний, Сошников), 37:38 — 3:2. Дер-Аргучинцев — 1 (Глотов), 41:14 — 3:3. Сошников — 3 (Шестаков, Солянников), 76:17 — 4:3.
Вратари: Мишуров — Фукале.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 46 (12+10+12+12) — 54 (17+15+10+12).
Судьи: Гамалей, Кочетов.
31 марта. Владивосток. Фетисов Арена.
Счет в серии: 2-1

«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Яковлев — 1 (Аланов, Андреофф), 0:20 — 1:0. Пьянов — 1 (бол., Бек, Широков), 53:30 — 2:0.
Вратари: Красоткин (Костин, 20:00) — Самонов (57:25 — 59:48).
Штраф: 9 — 4.
Броски: 14 (7+4+3) — 36 (12+13+11).
Судьи: Сергеев, Соин.
31 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена.
Счет в серии: 1-2

1/8 финала. «Запад»

«Торпедо» — «Локомотив» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Конюшков — 1 (бол., Абрамов), 4:29 — 1:0. Алексеев — 2 (Радулов), 7:21 — 1:1. Шалунов — 2 (Каюмов, Березкин), 10:13 — 1:2. Войнов — 1 (бол., Виноградов), 23:38 — 2:2. Каюмов — 1 (Березкин), 23:54 — 2:3. Каюмов — 2 (п.в.), 59:23 — 2:4.
Вратари: Кульбаков (58:35 — 58:38, 58:49 — 59:23) — Исаев.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 26 (8+7+11) — 22 (10+8+4).
Судьи: Морозов, Шувалов.
31 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
Счет в серии: 0-3

СКА — «Динамо» Москва — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Голы: Грицюк — 1 (бол., И. Демидов), 3:54 — 1:0. Кузнецов — 1 (Алистров, Педан), 24:25 — 2:0. Ожиганов — 1 (бол., Сикьюра, Комтуа), 30:25 — 2:1. Никишин — 1 (бол., Грицюк), 38:15 — 3:1. Комтуа — 1 (Пыленков, Пакетт), 50:34 — 3:2. Сикьюра — 2, 52:53 — 3:3. Карпухин — 1 (Хайруллин), 53:54 — 4:3. Акользин — 1 (п.в., Заврагин), 58:02 — 5:3.
Вратари: Заврагин — Моторыгин (56:27 — 58:02, 58:35).
Штраф: 11 — 6.
Броски: 35 (11+17+7) — 38 (13+12+13).
Судьи: Белов, Оскирко.
31 марта. Санкт-Петербург. СКА Арена. 22849 зрителей.
Счет в серии: 1-2

Календарь и результаты плей-офф КХЛ-2024/25

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 18 7 38
2 Нефтехимик 24 13 11 29
3 Барыс 23 12 11 25
4 Салават Юлаев 24 12 12 25
5 Адмирал 23 11 12 25
6 Ак Барс 25 11 14 24
7 Авангард 21 11 10 24
8 Амур 22 11 11 23
9 Автомобилист 22 10 12 23
10 Трактор 23 10 13 23
11 Сибирь 24 9 15 21
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 23 17 6 35
2 Локомотив 23 16 7 33
3 Спартак 24 13 11 30
4 Шанхай Дрэгонс 22 14 8 30
5 Торпедо НН 21 13 8 29
6 Северсталь 24 13 11 28
7 Динамо М 25 10 15 25
8 СКА 22 11 11 23
9 Динамо Мн 23 8 15 22
10 Лада 24 5 19 15
11 Сочи 23 7 16 14
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7.11 14:00 Авангард – Сибирь - : -
7.11 17:00 Торпедо НН – Динамо М - : -
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