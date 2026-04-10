Кубок Гагарина: результаты и видео голов 10 апреля

Матчи второго раунда плей-офф КХЛ

В пятницу, 10 апреля, в Кубке Гагарина состоялись игры: «Авангард» — ЦСКА (3:2) и «Локомотив» — «Салават Юлаев» (2:0).

10 апреля, пятница

FONBET КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Матч №2

10 апреля, 16:30. G-Drive Арена (Омск) Авангард ЦСКА

Календарь и результаты плей-офф КХЛ-2025/26