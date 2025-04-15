Кубок Гагарина, результаты и видео голов 15 апреля: «Спартак» победил «Салават Юлаев», «Авангард» уступил «Локомотиву»
15 апреля, вторник
«Авангард» — «Локомотив» — 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)
Голы: Сурин — 1 (Паник, Фрэз), 16:09 — 0:1. Березкин — 3 (Береглазов, Шалунов), 27:50 — 0:2. Чистяков — 3 (Буше), 31:21 — 1:2. Шалунов — 4 (Каюмов), 49:42 — 1:3. Березкин — 4 (Елесин, Каюмов), 52:11 — 1:4. Полунин — 1 (п.в., Кирьянов), 52:58 — 1:5. Спунер — 2 (Игумнов, Якупов), 57:57 — 2:5. Каюмов — 3 (п.в., Полунин), 58:45 — 2:6.
Вратари: Серебряков (52:19 — 52:58, 53:40 — 54:24, 55:51 — 57:57, 58:06 — 58:45) — Исаев.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 30 (9+6+15) — 22 (6+9+7).
Судьи: Бирин, Наумов.
15 апреля. Омск. G-Drive Арена.
Счет в серии: 1-2
«Спартак» — «Салават Юлаев» — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Голы: Голдобин — 3 (Морозов, Порядин), 11:37 — 1:0. Ефремов — 2 (Порядин, Морозов), 23:37 — 2:0. Зайцев — 1 (Локтионов, Орлов), 27:44 — 3:0. Ремпал — 7 (Хмелевский, Василевский), 29:59 — 3:1. Сучков — 1 (Черный, Ефремов), 34:55 — 3:2. Ружичка — 6 (Филин), 58:32 — 4:2.
Вратари: Загидулин — Вязовой (59:05).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 26 (9+6+11) — 33 (10+11+12).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
15 апреля. Москва. Мегаспорт.
Счет в серии: 2-1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|1 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Авангард
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|1 - 2
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|17.04
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|- : -