Главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина – побывает в Омске, информирует пресс-служба "Авангарда". Награда приедет в город в четверг, 18 апреля.

Сообщается, что все желающие смогут сфотографироваться с трофеем.

– Главный трофей КХЛ не просто побывает в нашем городе 18 апреля, с ним можно будет фотографироваться! Ждем всех желающих: в ДХЦ "Авангард" (10:00-11:00),в ТЦ МЕГА (19:00-20:00). Уже были планы на четверг? Ради такого фото стоит их поменять! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что в среду, 17 апреля пройдет третья игру финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и "Авангардом". Начало – 19:30.

Счет в серии составляет 0-2 в пользу армейцев. Следующие два матча финальной серии пройдут в Балашихе.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей