«Динамо» примет ЦСКА, а «Салават» — «Трактор» в матчах второго раунда плей-офф КХЛ

Второй раунд плей-офф КХЛ-2021/22.

Кубок Гагарина-2022

Восточная конференция. 1/2 финала. Второй матч

«Салават Юлаев» — «Трактор» (17.00)

Счет в серии: 1-1

Западная конференция. 1/2 финала. Второй матч

«Динамо» Москва — ЦСКА (19.30)

Счет в серии: 0-2

Все матчи Кубка Гагарина-2022 в прямом эфире можно смотреть на официальном сайте КХЛ по этой ссылке.