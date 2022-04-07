Третий матч серии между «Металлургом» и «Трактором» пройдет 7 апреля в 17.00

В четверг, 7 апреля, челябинский «Трактор» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в рамках третьего матча финальной серии Восточной конференции. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Первая встреча завершилась победой магнитогорской команды со счетом 3:2, а во втором матче выиграл «Трактор» (6:4).

Первые две игры прошли Магнитогорске (3 и 5 апреля), сейчас серия переехала в Челябинск (7 и 9 апреля). Серия длится до четырех побед одной из команд.

Следить за матчем «Трактор» — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

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