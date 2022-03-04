В пятницу, 4 марта, во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ СКА примет «Динамо». Встреча между ними пройдет в Санкт-Петебурге в «Ледовом дворце», начало — в 19.30.

Следить за матчем СКА — «Динамо» Минск вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ. Счет в серии — 1:0 в пользу СКА.

16 февраля КХЛ объявила, что регулярный чемпионат-2021/22 доигран не будет. По итогам регулярки команды заняли места в конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

Следить за матчами плей-офф можно с помощью видеотрансляций на сайте КХЛ