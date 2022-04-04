Второй матч серии СКА — ЦСКА начнется 4 апреля в 19:30

В понедельник, 4 апреля, пройдет второй матч финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА. Встреча состоится в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» и начнётся в 19:30 мск.

Первый матч серии завершился победой ЦСКА со счетом 3:1.

В очных матчах команды редко показывают результативную игру. Всего в одном поединке из семи клубам удалось забросить больше четырех шайб.

Следить за матчем СКА — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.