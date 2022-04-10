СКА примет ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ в 17.00

В воскресенье, 10 апреля, СКА на своем льду примет ЦСКА в пятом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Счет в противостоянии равный, 2-2.

Команды по очереди обмениваются победами. В последней встрече сильнее был СКА — 3:2. Самая крупная победа в этой серии — 6:2 в пользу ЦСКА.

Самый результативный игрок СКА: Никита Гусев, набравший 15 (7+8) очков в 13 встречах. У ЦСКА это форвард Владислав Каменев, на счету которого 10 (3+7) в 12 матчах.

Следить за матчем СКА — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.