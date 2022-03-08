Во вторник, 6 марта, «Сибирь» на своем льду примет «Салават Юлаев» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Начало игры — в 13.30 по московскому времени.

«Салават» ведет в серии 2-1. Уфимцы выиграли две первые встречи (2:1 и 4:2), а в третьем матче сильнее были игроки из Новосибирска — 2:1 ОТ.

Следить за матчем «Сибирь» — «Салават Юлаев» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

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