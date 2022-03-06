В воскресенье, 6 марта, «Сибирь» на своем льду примет «Салават Юлаев» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Начало игры — в 13.30 по московскому времени.

«Салават Юлаев» выиграл две стартовые встречи в серии (2:1 и 4:2) и ведет 2-0. Отметим, что обе команды остались без легионеров — по политическим причинам клубы расторгли контракты с иностранными хоккеистами.

Следить за матчем «Сибирь» — «Салават Юлаев» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

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