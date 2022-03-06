Третий матч серии Кубка Гагарина «Северсталь» — «Динамо» Москва начнется в 17.00

В воскресенье, 6 марта, «Северсталь» на своем льду примет московское «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

«Северсталь» неожиданно лидирует в серии с «Динамо» со счетом 2-0. Обе игры череповчане выиграли в основное время — 6:3 и 4:3.

Следить за матчем «Северсталь» — «Динамо» Москва вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Кубок Гагарина-2022, расписание и результаты 6 марта: «Авангард» — «Ак Барс», «Северсталь» — «Динамо» М