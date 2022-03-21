«Салават Юлаев» сыграет против «Трактора» в третьем матче плей-офф КХЛ в 17.00

В понедельник, 21 марта, «Салават Юлаев» на своем льду примет «Трактор» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Команды обменялись победами в первых двух встречах: сначала уфимцы победили со счетом 1:0, а затем челябинцы сравняли счет, выиграв 4:1.

Следить за матчем «Салават Юлаев» — «Трактор» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.