Второй матч серии «Салават Юлаев» — «Сибирь» начнется в 17:00

В пятницу, 4 марта, «Салават Юлаев» на своем льду примет «Сибирь» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ. Матч пройдет на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 17.00.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 16.45.

Следить за матчем «Салават Юлаев» — «Сибирь» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

16 февраля КХЛ объявила, что регулярный чемпионат-2021/22 доигран не будет. По итогам регулярки команды заняли места в конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

Следить за матчами плей-офф можно с помощью видеотрансляций на сайте КХЛ.