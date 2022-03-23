«Салават Юлаев» сыграет против «Трактора», «Динамо» проведет матч с ЦСКА плей-офф КХЛ

23 марта, в среду, пройдут четвертые матчи 1/4 финала плей-офф КХЛ. «Салават Юлаев» сыграет с «Трактором», а московское «Динамо» встретится с ЦСКА.

КХЛ. Кубок Гагарина-2022. Восточная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч

17.00 (мск). «Салават Юлаев» — «Трактор»

Счет в серии: 2-1

КХЛ. Кубок Гагарина-2022. Западная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч

19.30. «Динамо» М — ЦСКА

Счет в серии: 0-3