«Нефтехимик» и «Трактор» проведут третий матч серии плей-офф КХЛ в 19.30

В субботу, 5 марта, «Нефтехимик» на своем льду примет «Трактор» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

«Трактор» ведет в серии 2-0. Команда одержала над соперником две победы в основное время — 4:3 и 2:1.

Следить за матчем «Нефтехимик» — «Трактор» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

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