«Металлург» и ЦСКА проведут пятый матч финала Кубка Гагарина в 17.00

Во вторник, 26 апреля, «Металлург» на своем льду примет ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

«Магнитка» ведет в серии 3-1 и находится в шаге от титула. Для победы уральцам достаточно выиграть в этой игре.

Армейцы одержали победу в первой игре, которая проходила в Магнитогорске, со счетом 3:1, а дальше шли только поражения: 4:6, 0:4 и 0:1

Канадский форвард Брендан Лайпсик лидирует в списке бомбардиров плей-офф-2022, имея на своем счету 20 (11+9) очков в 18 встречах. У ЦСКА лучший Константин Окулов: 14 (6+8) баллов за 19 матчей.

Следить за матчем «Металлург» — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.