«Металлург» — «Барыс»: где смотреть и во сколько начало матча Кубка Гагарина

В среду, 9 марта, «Металлург» на своем льду примет «Барыс» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

«Магнитка» ведет в серии со счетом 3-1. Уральский клуб потерпел поражение в первой встрече (2:3), а затем одержал три победы кряду (6:2, 5:3, 5:2).

Следить за матчем «Металлург» — «Барыс» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.