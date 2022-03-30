Седьмой матч серии плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» начнется в 17.00

В среду, 30 марта, «Металлург» на своем льду примет «Авангард» в решающем седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Счет в противостоянии 3-3 и победитель сегодняшней игры выйдет в финал «Востока», где сыграет против «Трактора».

«Авангард» ударно начал серию, выиграв две встречи кряду (8:1 и 7:5), однако затем потерпел три поражения подряд (2:5, 1:5 и 2:5). В шестой игре омичам удалось сравнять счет в противостоянии, победив «Металлург» 5:1.

Следить за матчем «Металлург» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.