В субботу, 26 марта, «Металлург» на своем льду примет «Авангард» в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

Одна их самых ярких серий Кубка Гагарина-2022: омский клуб стартовал с двух крупных побед над «Магниткой» (8:1 и 7:5), а затем дважды уступил сопернику в несколько шайб (2:5 и 1:5). Счет в серии равный, 2-2.

Следить за матчем «Металлург» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.