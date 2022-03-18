18 марта «Металлург» примет «Авангард» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Начало — 17:00.

В прошлом раунде «Металлург» обыграл «Барыс» (счет в серии — 4:1), а «Авангард» выбил казанский «Ак Барс» (счет в серии — 4:2).