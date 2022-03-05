В субботу, 5 марта, «Локомотив» на своем льду примет ЦСКА в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Армейцы дважды обыграли соперника (4:3ОТ и 4:1) и ведут в серии со счетом 2-0.

Следить за матчем «Локомотив» — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Кубок Гагарина-2022, расписание и результаты 5 марта: «Барыс» — «Металлург», «Локомотив» — ЦСКА