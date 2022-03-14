«Динамо» на своем льду примет «Северсталь» в седьмом матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции. Начало — 19:30.

Череповчане лидировали 2-0 в серии благодаря двум победам в Москве, после чего бело-голубые выиграли три матча подряд, поведя 3-2 в серии.В шестом матче команда тренера Андрея Разина одержала победу (3:2) и сравняла счет в серии — 3-3.

Следить за матчем «Динамо» Москва — «Северсталь» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.