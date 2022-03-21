Матч «Динамо» Москва — ЦСКА в плей-офф КХЛ начнется в 19.30

В понедельник, 21 марта, московское «Динамо» на своем льду примет ЦСКА в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Армейцы уверенно ведут в счете в серии 2-0. Первый матч красно-синие выиграли со счетом 3:2, второй — 4:2.

Следить за матчем «Динамо» Москва — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.