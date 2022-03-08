Во вторник, 8 марта, минское «Динамо» на своем льду примет СКА в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции. Начало игры — в 17.10 по московскому времени.

СКА одержал три победы над белорусским клубом (8:3, 3:1 и 3:2) и ведет в серии 3-0. Сегодняшний матч может стать заключительным в противостоянии.

Следить за матчем «Динамо» Минск — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Кубок Гагарина-2022, расписание и результаты 8 марта: «Авангард» — «Ак Барс», «Северсталь» — «Динамо» М