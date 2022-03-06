Матч минского «Динамо» и СКА в плей-офф КХЛ начнется в 17.10

В воскресенье, 6 марта, минское «Динамо» на своем льду примет СКА в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции. Начало игры — в 17.10 по московскому времени.

СКА одержал две победы над белорусским клубом, забросив за две встречи 11 шайб (8:3 и 3:1). Счет в серии: 2-0 в пользу армейцев.

Следить за матчем «Динамо» Минск — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

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