ЦСКА — СКА: где смотреть и во сколько начало матча серии плей-офф КХЛ
Четвертый матч серии плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА начнется в 19.30
В пятницу, 8 апреля, ЦСКА на своем льду примет СКА в четвертом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Начало игры — в 19/.30 по московскому времени.
Счет в противостоянии 2-1 в пользу армейцев из Москвы.
ЦСКА победил в первой игре 3:1, уступил во второй встрече питерцам 1:2, а в третьем матче обыграл СКА неожиданно крупно — 6:1.
В составе СКА сразу два лидера списка бомбардиров нынешнего плей-офф: на счету Никиту Гусева и Андрея Кузьменко — по 13 (7+6) очков в 12 встречах. Лучший в ЦСКА — нападающий Владислав Каменев, набравший 10 (3+7) баллов в 11 матчах.
Следить за матчем ЦСКА — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|2 - 1
|
СКА - ЦСКА
|1 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
Результаты / календарь
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7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
|8.04
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -
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