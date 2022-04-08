Четвертый матч серии плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА начнется в 19.30

В пятницу, 8 апреля, ЦСКА на своем льду примет СКА в четвертом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Начало игры — в 19/.30 по московскому времени.

Счет в противостоянии 2-1 в пользу армейцев из Москвы.

ЦСКА победил в первой игре 3:1, уступил во второй встрече питерцам 1:2, а в третьем матче обыграл СКА неожиданно крупно — 6:1.

В составе СКА сразу два лидера списка бомбардиров нынешнего плей-офф: на счету Никиту Гусева и Андрея Кузьменко — по 13 (7+6) очков в 12 встречах. Лучший в ЦСКА — нападающий Владислав Каменев, набравший 10 (3+7) баллов в 11 матчах.

Следить за матчем ЦСКА — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.