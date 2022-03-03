В четверг, 3 марта, ЦСКА на своем льду примет «Локомотив» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

В первой встрече ЦСКА обыграл соперника в овертайме и повел в серии 1-0. Отметим, что уже три очных встречи кряду команды завершают в овертаймах.

Следить за матчем ЦСКА — «Локомотив» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.