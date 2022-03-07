«Барыс» на своем льду примет «Металлург» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Начало — 14:00 (мск).

После трех матчей серии «Металлург» ведет в серии со счетом 2-1. В первой игре победу одержал «Барыс» — 3:2, во второй — «Магнитка» взяла реванш — 6:2. В третьем матче «Барыс» уступил в Нур-Султане со счетом 3:5.

Следить за матчем «Барыс» — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

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