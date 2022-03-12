В субботу, 12 марта, «Авангард» на своем льду примет «Ак Барс» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

«Авангард» по ходу серии вел 3-0, однако казанцы выиграли уже две встречи подряд и сегодня могут сравнять счет в противостоянии.

Следить за матчем «Авангард» — «Ак Барс» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.