В пятницу, 4 марта, во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ «Ак Барс» примет «Авангард». Встреча между ними пройдет в Казани на «Татнефть-Арене», начало — в 19.30.

Следить за матчем «Ак Барс» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ. Счет в серии — 0:1 в пользу «Авангарда».

16 февраля КХЛ объявила, что регулярный чемпионат-2021/22 доигран не будет. По итогам регулярки команды заняли места в конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

Следить за матчами плей-офф можно с помощью видеотрансляций на сайте КХЛ