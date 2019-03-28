Кубок Гагарина-2019, финалы конференций: расписание и результаты матчей

КХЛ. Кубок Гагарина-2019. Третий раунд
Западная конференция
ЦСКА (1) – СКА (2)
Первый матч. 28 марта, 19.30, Москва. Онлайн.
Второй матч. 30 марта, 17.00, Москва. Онлайн.
Третий матч. 1 апреля, 19.30, Санкт-Петербург. Онлайн.
Четвертый матч. 3 апреля, 19.30, Санкт-Петербург. Онлайн.
Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, – 5, 7 и 9 апреля.
Счет в серии: 0-0.
Восточная конференция
"Авангард" (4) – "Салават Юлаев" (6)
Первый матч. 29 марта, 19.30, Балашиха. Онлайн.
Второй матч. 31 марта, 17.00, Балашиха. Онлайн.
Третий матч. 2 апреля, 17.00, Юфа. Онлайн.
Четвертый матч. 4 апреля, 17.00, Юфа. Онлайн.
Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, 6, 8 и 10 апреля.
Счет в серии: 0-0.
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