Кубок Гагарина-2019, финалы конференций: расписание и результаты матчей

Все матчи третьего раунда плей-офф КХЛ, финалы конференций: расписание. Везде – московское время.

КХЛ. Кубок Гагарина-2019. Третий раунд

Западная конференция

ЦСКА (1) – СКА (2)

Первый матч. 28 марта, 19.30, Москва. Онлайн.

Второй матч. 30 марта, 17.00, Москва. Онлайн.

Третий матч. 1 апреля, 19.30, Санкт-Петербург. Онлайн.

Четвертый матч. 3 апреля, 19.30, Санкт-Петербург. Онлайн.

Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, – 5, 7 и 9 апреля.

Счет в серии: 0-0.

Восточная конференция

"Авангард" (4) – "Салават Юлаев" (6)

Первый матч. 29 марта, 19.30, Балашиха. Онлайн.

Второй матч. 31 марта, 17.00, Балашиха. Онлайн.

Третий матч. 2 апреля, 17.00, Юфа. Онлайн.

Четвертый матч. 4 апреля, 17.00, Юфа. Онлайн.

Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, 6, 8 и 10 апреля.

Счет в серии: 0-0.

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