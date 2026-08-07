Кубок Блинова-2026: даты предсезонного турнира, расписание и участники
С 26 по 31 августа в Омске пройдет 32-й розыгрыш Кубка Блинова — один из финальных предсезонных турниров лета.
Состав не изменился по сравнению с прошлым годом: «Авангард», «Сибирь», «Северсталь», «Нефтехимик» и «Локомотив» сыграют в один круг. Победитель определялся по круговой системе. С 2023 года трофей каждый раз уходил к новому обладателю: сначала «Барыс», затем «Локомотив», в прошлом сезоне — «Северсталь».
Турнир памяти Виктора Блинова впервые прошел в декабре 1982 года на открытом льду стадиона «Динамо». Из пяти участников только два представляли мастеров, и одним из них был «Авангард», который и взял первый кубок. Следующий турнир состоялся спустя пять лет. С 1987 по 2007 годы площадкой служил СКК имени Блинова, а затем — «Арена Омск». С 2023 года матчи принимает «G-Drive Арена».
По числу побед лидирует «Авангард» — 19 титулов. «Сибирь» выигрывала трижды, «Нефтехимик» — дважды. По одной победе у «Рубина», «Автомобилиста», «Заполярника», «Ак Барса», «Локомотива», «Барыса» и «Северстали».
Расписание матчей (время — московское):
26 августа, среда
12.00. «Локомотив» — «Нефтехимик»
16.30. «Авангард» — «Сибирь»
27 августа, четверг
12.00. «Локомотив» — «Сибирь»
16.30. «Авангард» — «Северсталь»
28 августа, пятница
16.30. «Северсталь» — «Нефтехимик»
29 августа, субботу
12.00. «Сибирь» — «Нефтехимик»
16.30. «Авангард» — «Локомотив»
30 августа, воскресенье
12.00. «Локомотив» — «Северсталь»
16.30. «Авангард» — «Нефтехимик»
31 августа, понедельник
10.00. «Северсталь» — «Сибирь»
КХЛ: новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица, статистика команд и хоккеистов.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|5.09
|00:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|00:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|00:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|00:00
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|00:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -