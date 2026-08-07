Кубок Блинова-2026: даты предсезонного турнира, расписание и участники

С 26 по 31 августа в Омске пройдет 32-й розыгрыш Кубка Блинова — один из финальных предсезонных турниров лета.

Состав не изменился по сравнению с прошлым годом: «Авангард», «Сибирь», «Северсталь», «Нефтехимик» и «Локомотив» сыграют в один круг. Победитель определялся по круговой системе. С 2023 года трофей каждый раз уходил к новому обладателю: сначала «Барыс», затем «Локомотив», в прошлом сезоне — «Северсталь».

Турнир памяти Виктора Блинова впервые прошел в декабре 1982 года на открытом льду стадиона «Динамо». Из пяти участников только два представляли мастеров, и одним из них был «Авангард», который и взял первый кубок. Следующий турнир состоялся спустя пять лет. С 1987 по 2007 годы площадкой служил СКК имени Блинова, а затем — «Арена Омск». С 2023 года матчи принимает «G-Drive Арена».

По числу побед лидирует «Авангард» — 19 титулов. «Сибирь» выигрывала трижды, «Нефтехимик» — дважды. По одной победе у «Рубина», «Автомобилиста», «Заполярника», «Ак Барса», «Локомотива», «Барыса» и «Северстали».

Расписание матчей (время — московское):

26 августа, среда

12.00. «Локомотив» — «Нефтехимик»

16.30. «Авангард» — «Сибирь»

27 августа, четверг

12.00. «Локомотив» — «Сибирь»

16.30. «Авангард» — «Северсталь»

28 августа, пятница

16.30. «Северсталь» — «Нефтехимик»

29 августа, субботу

12.00. «Сибирь» — «Нефтехимик»

16.30. «Авангард» — «Локомотив»

30 августа, воскресенье

12.00. «Локомотив» — «Северсталь»

16.30. «Авангард» — «Нефтехимик»

31 августа, понедельник

10.00. «Северсталь» — «Сибирь»

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