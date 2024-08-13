Кубок Блинова: даты проведения и состав участников турнира в Омске 2024
ХХХ турнир, посвященный памяти Виктора Блинова, пройдет в Омске с 20 по 25 августа. Все игры состоятся на ледовой арене «G-Drive Арена».
В соревнованиях примут участие «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор».
Расписание Кубка Блинова-2024
20 августа
14.00 «Авангард» — «Трактор»
21 августа
12.00 «Локомотив» — «Сибирь»
16.30 «Авангард» — «Барыс»
22 августа
12.00 «Барыс» — «Сибирь»
16.30 «Трактор» — «Локомотив»
23 августа
12.00 «Трактор» — «Сибирь»
16.30 «Авангард» — «Локомотив»
24 августа
12.00, «Трактор» — «Барыс»
25 августа
09.00 «Барыс» — «Локомотив»
13.00 «Авангард» — «Сибирь»
Турнир в честь легендарного воспитанника омского хоккея проводится с 1982 года. Виктор Блинов дебютировал в 1962 году за омский «Спартак», затем переехал в Москву и стал игроком московского «Спартака». В его составе выиграл чемпионат СССР, а за несколько месяцев до смерти в 1968 году стал олимпийским чемпионом.
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -